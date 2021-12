Infrastrutture: Algeria e Nigeria si impegnano a completare il gasdotto transahariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Nigeria rinnovano l’impegno a realizzare i progetti infrastrutturali avviati dai due Paesi, tra i quali spicca in particolare progetto del Gasdotto transahariano (Tsgp), che collega la Nigeria all’Europa attraverso Algeria e Niger. E’ quanto emerge dalla terza sessione delle consultazioni politiche algerino-nigeriane, che ha riunito ad Algeri il segretario generale del ministero degli Esteri, Rachid Chakib Kaid, e l’omologo nigeriano Gabriel Tanimo Aduda. “Le due parti hanno convenuto di rafforzare i rapporti di cooperazione nel campo dell'energia, ma anche quelli della sicurezza commerciale e dell'istruzione superiore”, si legge in un comunicato stampa. “Le due parti hanno ribadito il loro fermo impegno a dare attuazione ai progetti infrastrutturali avviati, in particolare il gasdotto, l’autostrada transahariana e il progetto della fibra ottica”, aggiunge la nota. La sessione odierna ha consentito al segretario generale di rivedere le relazioni bilaterali in campo politico ed economico e di affermare l'impegno dei due Paesi a concretizzare le azioni congiunte contenute nella road map firmata tra i ministri degli Esteri dei due Paesi nell'ottobre 2018, in occasione della Quarta sessione dell'Alto commissariato per la cooperazione bilaterale. (Ala)