Umbria: Bori (Pd), basta fake su vaccini, sconcertanti frasi Mancini (Lega)

- "È a dir poco sconcertante il grave commento alla notizia sulle vaccinazioni in Umbria, postato sui social dal consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, in cui afferma testualmente: ‘Fatevi a Pasqua la quarta dose e vi aspetta la dialisi. Sveglia’". È quanto ha dichiarato Tommaso Bori (Pd, vicepresidente commissione Sanità della Regione Umbria: “Da medico, ancora prima che da consigliere regionale ritengo doveroso denunciare pubblicamente il pericolo della diffusione di teorie antiscientifiche e complottistiche portate avanti da un rappresentante politico eletto nelle istituzioni, già componente della commissione Sanità, che da tempo è balzato alle cronache più per la sua ideologia no vax e no green pass che per i risultati politici. Credo che in Umbria sia arrivato il momento di alzare il livello di attenzione rispetto alle fake news che vengono diffuse impunemente sui social prendendo sempre le distanze da false teorie complottistiche che sono parte di una strategia, redditizia per alcuni, che ha nel mirino la campagna vaccinale in corso". Infine Bori ha dichiarato: "Il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, privo di ogni formazione medica o scientifica prima di scadere definitivamente nel ridicolo, dovrebbe astenersi dal parlare di cose che non conosce e smetterla di diffondere notizie scientificamente false che rischiano di alimentare paure ingiustificate". (Ren)