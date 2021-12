Hong Kong: governo accusa "Wsj" di promuovere boicottaggio delle elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario per gli Affari costituzionali e continentali di Hong Kong, Erick Tsang, ha accusato il "Wall Street Journal" di aver incitato i cittadini della Regione amministrativa speciale cinese al boicottaggio delle prossime elezioni legislative, annunciando non meglio specificati provvedimenti contro la testata. Lo rivela oggi il quotidiano indipendente "Hong Kong Free Press", precisando che la lettera contenente le critiche di Tsang è stata diffusa ieri dalla testata Usa. Nell'editoriale "Hong Kong Says Vote – or Else" pubblicato lo scorso 29 novembre, il "Wall Street Journal" condannava duramente l'ingerenza di Pechino nell'amministrazione di Hong Kong, affermando che "boicottaggi e schede bianche" sono gli unici strumenti ad uso dei cittadini per esprimere le proprie opinioni politiche. L'articolo accusava inoltre Pechino di aver "arrestato, interdetto o esiliato" decine di leader dell'opposizione e di imporre "dure sanzioni" ai cittadini che manifestano apertamente il loro dissenso. Le osservazioni, giudicate "infondate", "scorrette" e "allarmiste", sono state prontamente respinte da Tsang, il quale ha assicurato che la Regione amministrativa speciale garantisce i basilari diritti dei cittadini in base alla Legge fondamentale di Hong Kong e alla Legge sulla sicurezza nazionale. "Spingere un'altra persona a non votare o ad annullare il voto è (un atto) illegale, indipendentemente dal fatto che l'incitamento provenga da Hong Kong o dall'estero. Ci riserviamo il diritto di prendere misure necessarie", ha quindi sottolineato Tsang. (segue) (Cip)