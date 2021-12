Austria: governo, giura il nuovo cancelliere Nehammer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo cancelliere dell'Austria, Karl Nehammer, esponente del Partito popolare austriaco (Ovp) e ministro dell'Interno ha prestato oggi giuramento alla presenza del presidente, Alexander van der Bellen, all'Hofburg, il palazzo imperiale di Vienna. La cerimonia ha segnato l'ultimo sviluppo della crisi istituzionale aperta in Austria dall'indagine per corruzione a carico di Sebastian Kurz, già presidente dell'Ovp e capo del governo del Paese dal 2017. Kurz si è dimesso da cancelliere l'11 ottobre scorso e ha in seguito deciso di abbandonare ogni incarico politico. Ad assumere la guida della Cancelleria austriaca è stato Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri nel secondo governo Kurz, formato da Ovp e Verdi. Nella giornata del 2 dicembre scorso, Schalleberg ha rimesso il mandato ora assunto da Nehammer, eletto nel frattempo presidente dell'Ovp. Durante il giuramento del nuovo cancelliere austriaco, Van der Bellen ha dichiarato che il compito più importante di Nehammer è il contrasto alla pandemia di Covid-19. Inoltre, il capo del governo dell'Austria dovrà ripristinare la fiducia nella politica. Al vertice del ministero dell'Interno austriaco Nehammer viene avvicendato da Gerhard Karner, mentre Schallenberg torna agli Esteri già guidati da Michael Linhart. Il ministero delle Finanze passa da Gernot Bluehmel a Magnus Brunner, già sottosegretario all'Ambiente. L'Istruzione vede, infine, subentrare il rettore dell'Università di Graz, Martin Polashek, a Heinz Fassmann. (Geb)