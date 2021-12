Scuola: De Santis (CR), dare risposte concrete a personale capitolino con contratto in scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli organici delle scuole di Roma Capitale, in particolar modo riguardo al personale con contratto a tempo determinato in scadenza, "è necessario dare risposte puntuali e concrete". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "A tal proposito, in occasione dell’odierna commissione Scuola, ho richiesto di convocare per tempo una seduta dedicata al tema - aggiunge -, dal momento che dicembre sarà un mese cruciale per comprendere gli orientamenti della nuova amministrazione capitolina circa tutti i rapporti lavorativi prossimi alla scadenza. Dal canto nostro, vigileremo con la massima attenzione su una questione che coinvolge la sorte lavorativa di tutti i lavoratori a tempo e dal futuro professionale incerto. Nella scorsa consiliatura, è opportuno ricordarlo, l’amministrazione Raggi ha infatti destinato circa 20 milioni di euro alle esigenze degli asili nido e delle scuole dell’infanzia capitoline legate all’emergenza pandemica da Covid-19. Un investimento importante - conclude - che ben testimonia l’attenzione che abbiamo sempre riservato e che continueremo ad attribuire a un argomento per noi prioritario e imprescindibile". (Com)