Quirinale: Quagliariello (CI), Berlusconi? Suoi amici non fanno i suoi interessi

19 luglio 2021

- Se immagino Berlusconi al Quirinale? "Mi sembra che i suoi amici, quelli più stretti non mi sembra facciano il suo interesse, dovrebbero essere più inclusivi in questo momento. Ad esempio, nella mia componente chi ci ha calpestato i piedi sono gli amici più stretti del Cavaliere. Non credo ci faremo condizionare da questo, ma così non mi pare facciano gli interessi del loro capo". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il senatore di Coraggio Italia, Gaetano Quagliariello, che ha concluso: "Tutti i discorsi che si fanno prima di dieci giorni dall'elezione del presidente della Repubblica non valgono niente". (Rin)