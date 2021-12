Italia-Russia: Torrembini (Gim-Unimpresa) a "Nova", Consiglio cooperazione economica torna ad alti livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il Consiglio russo-italiano per la cooperazione economica, industriale e finanziaria, tenutosi oggi alla Farnesina, è stato caratterizzato da uno “spirito estremamente costruttivo” ed è tornato ad esprimere un alto livello di rapporti. Lo ha detto Vittorio Torrembini, presidente di Gim-Unimpresa in Russia e console onorario a Lipetsk, Voronezh e Tambov, parlando ad “Agenzia Nova” dopo il Consiglio russo-italiano per la cooperazione economica, industriale e finanziaria tenutosi oggi al ministero degli Esteri di Roma alla presenza del titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, e del ministro dell’Industria e del Commercio di Mosca, Denis Manturov. “Devo dire che, dopo tanti anni, è stata una riunione veramente interessante, ricca di contenuti e di spunti”, ha dichiarato Torrembini evidenziando che da molto tempo “il comitato non si esprimeva ad un livello di questo tipo”. Secondo quanto spiegato, l’attenzione centrale è stata dedicata “soprattutto a cercare di implementare le filiere di settore”, in particolare nell’agroalimentare, con l’intervento di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di filiera Italia. Altri punti affrontati nella riunione odierna, come indicato da Torrembini, sono stati la costituzione di un cluster per la metallurgia negli Urali, dove è coinvolta l’azienda italiana Danieli; mentre per settori strategici come quello degli idrocarburi è stato messo in luce in particolare il ruolo recitato da Maire Tecnimont con i suoi tantissimi impianti in Russia. (segue) (Rum)