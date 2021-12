Brasile: approvazione progetti di legge, Bolsonaro registra la peggiore performance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è il capo dello stato brasiliano a registrare il peggiore risultato della storia recente in termini di approvazione di progetti di legge presentati in parlamento. Lo riferisce l'Osservatorio del legislativo brasiliano (Olb), progetto dei ricercatori dell'Istituto di studi sociali e politici dell'Università dello stato di Rio de Janeiro (Uerj). Secondo il sondaggio il numero più basso di conversioni di progetti in leggi è stato registrato nel 2021. Quest'anno Bolsonaro è riuscito a far approvare solo il 29,1 per cento dei progetti che ha inviato in parlamento, la peggior prestazione per un presidente della Repubblica. (segue) (Brb)