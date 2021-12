Brasile: approvazione progetti di legge, Bolsonaro registra la peggiore performance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo primo anno in carica, nel 2019, Bolsonaro era riuscito a far approvare solo il 30 per cento delle iniziative legislative inviate a Camera e Senato. Nel 2020 il risultato è stato il migliore, grazie anche alla necessità di approvare numerose iniziative legate al contrasto alla pandemia di nuovo coronavirus. In tutto, il governo ha visto approvare il 42,9 per cento dei progetti di legge inviati alle Camere. Prima del governo Bolsonaro, la peggiore performance in termini di approvazione di leggi in parlamento è stata registrata nel 2014, anno della rielezione dell'ex presidente Dilma Rousseff. Il livello di approvazione più alto (90,5 per cento) è stato registrato nel 2007 durante il governo di Luiz Inácio Lula da Silva. (Brb)