Regno Unito: Johnson, obiettivo del governo è riabilitare 300 mila persone dipendenti da droghe

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha fatto sapere che il governo avrà come obiettivo quello di riabilitare circa 300 mila tossicodipendenti responsabili di rapine e furti. Come riporta l'emittente "Bbc", il premier ha comunicato la strategia del governo per i prossimi 10 anni, che proverà a risolvere il problema delle 2 mila bande criminali presenti nel Paese. Le misure prevedono anche l'uso dei telefoni sequestrati agli spacciatori per mandare messaggi ai clienti e scoraggiare l'uso delle droghe. "Nella stragrande maggioranza dei casi le vite di queste persone sono semplicemente caotiche, dilaniate dalla loro stessa dipendenza" per cui "bisogna aiutarli", ha affermato il premier durante una visita al quartier generale della polizia di Merseyside. "Bisogna però anche andarci giù pesante con le bande di spacciatori", ha aggiunto Johnson, annunciando di voler rompere il ciclo della droga e porre misure più stringenti sui consumatori abituali di stupefacenti. (Rel)