Forza nuova: Ev, incontro con Lamorgese per chiedere scioglimento organizzazioni neofasciste

- Oggi il co-portavoce nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, ha incontrato la ministra dell'Interno, Lucia Lamorgese, per consegnarle un esposto indirizzato anche al premier Draghi. L'esposto, firmato anche dalla co-portavoce di Europa verde, Eleonora Evi, nonché da Marco Boato, Luana Zanella e Filiberto Zaratti, già parlamentari della Repubblica, mira - si legge in una nota - a chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste Forza Nuova, Casapound e Azione Frontale. "Ringrazio la ministra Lamorgese per l'attenzione posta al problema", ha affermato Bonelli. "Durante l'incontro - ha proseguito - ho fatto presente l'urgenza di un provvedimento di scioglimento, come da noi richiesto anche con un analogo esposto dettagliato, presentato nei giorni scorsi alla procura della Repubblica di Roma".(Com)