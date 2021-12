Governo: Quagliariello (CI), noi con Renzi? Per ora avvicinamento posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Se stiamo pensando di fare un partito con Renzi? "In Parlamento ci si confronta e se si è della stessa area si discute un po' di più. Noi siamo sempre stati il centro del centrodestra, Renzi è il centro del centrosinistra. Per il momento c'è un avvicinamento di posizioni, il che non vuol dire né fare gruppi né partiti". Lo ha affermato a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il senatore di Coraggio Italia, Gaetano Quagliariello. Alla domanda se si fidi politicamente di Matteo Renzi, il parlamentare ha aggiunto: "In politica bisogna anche correre dei rischi, so bene com'è fatto e quindi questo è un fatto positivo". In questa possibile formazione di centro ci sarebbe spazio anche per Azione di Carlo Calenda? "Se mai si facesse qualcosa al centro si chiederebbe a tutti, senza diktat - ha concluso Quagliariello -, in un'area che va da Forza Italia a Calenda passando per tutti quelli che stanno in mezzo". (Rin)