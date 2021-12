Sicilia: Cordaro, approvato progetto campus universitario a Palermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cordaro ha aggiunto: "Ma è anche un progetto di interesse regionale, che il governo Musumeci ha voluto sostenere perché consente a tanti giovani di accedere a percorsi di alta formazione direttamente in Sicilia, con un notevole risparmio per le famiglie sui costi legati a un trasferimento fuori dall'Isola". La Regione ha poi sottolineato nella nota: "Il progetto prevede il restauro architettonico degli edifici e la riqualificazione urbana dell'area, con la sua riconversione in una vera e propria 'infrastruttura culturale', grazie alla presenza di un'auditorium da 250 posti, una biblioteca di 368 mq che ospiterà 20 mila volumi, nuove aule didattiche, una sala lettura, una cappella, una caffetteria e uffici amministrativi. Prevista anche la sistemazione delle aree esterne, con la realizzazione del 'Parco dei binari', un grande spazio di aggregazione per gli studenti del Campus". (Ren)