Bosnia: arrestato direttore della casa farmaceutica Bosnalijek

- Gli agenti dell'Agenzia statale per le indagini e la protezione (Sipa) della Bosnia Erzegovina hanno arrestato il direttore della casa farmaceutica Bosnalijek, Nedim Uzunovic. Lo riferisce il sito "Faktor", precisando che gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione nell'abitazione di Uzunovic. L'ufficio del procuratore generale della Bosnia Erzegovina sta conducendo un'indagine per corruzione con danni per milioni di euro. La Sipa ha condotto oggi un'operazione denominata Trick nei comuni di Sarajevo e di Konjic. Le indagini sulla casa farmaceutica più grande del Paese sono però partite nel 2011. In particolare la Procura del Cantone di Sarajevo ha avviato uno dei casi relativi a Bosnalijek contro alcune persone fra cui Edin Arslanagic, ex direttore della casa farmaceutica. Nel 2015 sono stati effettuati i primi arresti fra cui quello di Arslanagic. (segue) (Seb)