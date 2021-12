Bosnia: arrestato direttore della casa farmaceutica Bosnalijek (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto d'accusa è stato depositato il 16 dicembre 2015 contro Edin Arslanagic, Sefik Handzic, Hasan Sepa, Amar Arslanagic, Aida Selvic, Izet Arslanagic e Jasmin Sepa. Tutti sono stati accusati di associazione a delinquere, evasione fiscale, riciclaggio, abuso d'ufficio e falso in atti personali. In questo modo, secondo la Procura, avrebbero danneggiato Bosnalijek per un importo di oltre 23 milioni di marchi convertibili (circa 11,5 milioni di euro). Izet Arslanagic, progettista e supervisore dei lavori del complesso di appartamenti Bosnalijek a Babin Do, è stato condannato a un anno di carcere dopo essersi dichiarato colpevole. Il processo contro Arslanagic e gli altri è iniziato a metà ottobre 2016 ed è in fase probatoria. Nel 2014 anche l'Ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina si è unito alle indagini e sono state emesse accuse contro 13 persone, tra cui il direttore Nedim Uzunovic, per appropriazione indebita di azioni in relazione all'acquisizione di Bosnalijek da parte della società Haden. (segue) (Seb)