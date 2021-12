Quirinale: Costa, mi auguro ampia condivisione, noi pronti a sostenere Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che si cerchi di arrivare a una più ampia condivisione possibile, per quanto riguarda l'elezione del presidente della Repubblica". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite a "Tagadà" su La7. "Per quanto riguarda me e il mio partito, Noi con l'Italia, siamo convinti che questa area politica può tornare ad essere determinante", ha proseguito. "Se Berlusconi concretizzerà la propria candidatura, avrà il nostro sostegno", ha concluso. (Rin)