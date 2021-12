Toscana: domani mattina convocato il consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Toscana è convocato domani alle ore 9,30 e terminerà i propri lavori alle ore 13. L'annuncio in una nota dell'ente. Gli atti all’ordine del giorno sono, al primo punto, la risoluzione con gli indirizzi all’Istituto regionale per la programmazione economica (Irpet) per il piano di attività 2022. Seguono i quattro bilanci di esercizio 2020 dell’Ente Terre regionali toscane, dell’Agenzia regionale di sanità Ars), dell’Agenzia di protezione ambientale (Arpat) e dell’Ente Parco regionale della Maremma. Ma non è tutto: "Le modifiche alla legge regionale sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi sono al centro dell’interrogazione a risposta immediata di Marco Stella (FI), seguita da quella di Scaramelli e Sguanci sul progetto di estensione della linea tramviaria 2.2 Aeroporto-Sesto fiorentino. Sulla validazione per i cittadini italiani della somministrazione del vaccino anti – Covid 19 avvenuta all’estero chiedono invece chiarimenti Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia)". (segue) (Ren)