Speciale energia: Italia-Russia, ministro Manturov a "Nova", Roma fra i nostri partner più importanti

18 ottobre 2021

- L'Italia è uno dei partner più importanti della Federazione Russa in Europa e nel mondo e tra i primi 15 Paesi in termini di investimenti diretti accumulati nel Paese. È quanto dichiarato dal ministro del Commercio e dell’Industria russo, Denis Manturov, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Siamo uniti da forti legami storici, culturali e commerciali. Siamo impegnati in un vivace dialogo politico. È gratificante che sia nel 2020 sia quest'anno, nonostante la pandemia, noi e i nostri colleghi italiani siamo riusciti a tenere una serie di eventi bilaterali in presenza. L'anno scorso, una delegazione ufficiale italiana ha visitato Mosca, dove si è tenuta la precedente sessione della Commissione Intergovernativa. Inoltre quest'anno l'Italia è stata il primo paese-partner europeo della fiera Innoprom. Siamo stati lieti di accogliere una folta delegazione dei nostri colleghi italiani guidata dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e di tenere il forum industriale russo-italiano "Dalla produzione flessibile alla cooperazione nell'alta tecnologia", nell’ambito del quale abbiamo discusso dello sviluppo della cooperazione bilaterale in questo settore”, ha spiegato Manturov che oggi si trova in visita a Roma per partecipare alla riunione del Consiglio russo-italiano per la cooperazione economica, industriale e finanziaria che si terrà alla Farnesina e sarà copresieduta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “L'agenda della prossima riunione del Consiglio intergovernativo sarà tradizionalmente intensa. Discuteremo i risultati del nostro lavoro durante il periodo tra le due sessioni, lo stato attuale della cooperazione nell'industria, nei trasporti, nell'agricoltura, nella cultura e nella scienza, e delineeremo nuove aree promettenti: ci concentreremo su ‘energia verde’, sostegno alle piccole e medie imprese, turismo, e così via”, ha spiegato il ministro russo. (Res)