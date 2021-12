Vaccino: assessore Lazio, primo bimbo sarà sorpresa, Regione da traino anche questa volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio farà da traino anche per le vaccinazioni pediatriche. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova dashboard per la sorveglianza Covid-19 del Lazio e la campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, presso la sede della Regione Lazio. (segue) (Rer)