Vaccino: assessore Lazio, primo bimbo sarà sorpresa, Regione da traino anche questa volta (2)

- Il primo bambino vaccinato contro il Covid sarà a Roma? "Sarà una sorpresa. Noi siamo stati sempre avanti e lo saremo anche questa volta - ha risposto l'assessore -. Le prenotazioni partono il 13 ma noi ci muoveremo immediatamente appena avremo i vaccini". Sui vaccini "Roma primeggia in Italia e in Europa. Nella copertura over 12 la Capitale è in testa a tutte le classifiche - ha aggiunto l'assessore -. Non facciamo una 'corsa' con gli altri, ma è importante perché siamo stati sin dall'inizio da traino e lo saremo anche in questa fase", ha concluso D'Amato. (Rer)