Commercio: ambulanti scrivono a Gualtieri, sospendere atti Raggi su bandi

- Gli operatori del commercio ambulante di Roma della sigla sindacale Ana Ugl hanno inviato, stamattina una lettera al sindaco Roberto Gualtieri per chiedergli di sospendere in autotutela le note e le determine dirigenziali secondo le quali bisogna procedere alla messa a gara delle postazioni. Nel corso dell'amministrazione precedente, guidata dall'ex sindaca M5s Virginia Raggi, gli uffici competenti hanno approntato gli atti necessari allo svolgimento dei bandi per le aree pubbliche destinate alla sosta degli ambulanti, in conformità al dettato della direttiva europea Bolkestein. L'azione intrapresa dal Campidoglio, nei mesi scorsi, ha determinato il ricorso degli ambulanti al Tribunale amministrativo del Lazio, il quale dovrebbe esprimersi il 14 dicembre prossimo. (segue) (Rer)