Commercio: ambulanti scrivono a Gualtieri, sospendere atti Raggi su bandi (2)

20 luglio 2021

- Gli operatori nel ricorso hanno contestato l'applicazione della direttiva europea in difformità con la legge nazionale che, invece, aveva previsto una proroga delle concessioni a seguito dell'emergenza sanitaria. L'amministrazione capitolina entrante, in un incontro con le associazioni della categoria, ha già rassicurato i commercianti facendo sapere che la linea che verrà perseguita sul tema è quella indicata dalla normativa nazionale. Gli atti, note e determine dirigenziali, però, non sono stati annullati e pertanto il Tar del Lazio il 14 dicembre prossimo potrebbe anche imporre al Campidoglio di procedere con la messa a gara. Questo è il timore di circa 12 mila operatori del settore che, quindi, hanno scritto al sindaco, ma anche all'assessora capitolina al Commercio, Monica Lucarelli, al presidente Pd della commissione Commercio del Campidoglio, Andrea Alemanni, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all'assessore regionale alle Attività produttive, Paolo Orneli. (segue) (Rer)