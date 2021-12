Commercio: ambulanti scrivono a Gualtieri, sospendere atti Raggi su bandi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più volte abbiamo ascoltato le vostre parole circa la volontà di rispettare la normativa nazionale che stabilisce il rinnovo delle concessioni, e questo ci conforta", si legge nella lettera degli ambulanti. Le rassicurazioni ricevute secondo i commercianti non bastano "per procedere al rinnovo delle concessioni" e "occorre un atto in autotutela" disposto dagli enti competenti "che le metta in salvo definitivamente", prosegue la lettera. Si tratterebbe - come avvenuto sul litorale di Ostia dove il presidente del Municipio X, Mario Falconi, ha ritirato in autotutela la messa a gara delle concessioni per gli stabilimenti balneari - di "un atto, urgente e improcrastinabile, che annulli le note e determine della precedente amministrazione comunale" e "faccia cessare la materia del contendere e metta in condizione gli operatori di poter ritirare i ricorsi" e di conseguenza consenta al Tar "di poter decidere sulla improcedibilità dei ricorsi in quanto il Comune ha annullato gli atti amministrativi impugnati dai ricorrenti". (Rer)