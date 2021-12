India: ministro Interno su scontri Nagaland, civili uccisi per “errore” e “autodifesa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nagaland, nel Nord-est, ha una popolazione di soli due milioni di abitanti, ma appartenenti a sedici tribù diverse per lingue e costumi. Il conflitto inter-etnico e insurrezionale nello Stato va avanti dagli anni Cinquanta del Novecento. Il governo dell’India e le varie articolazioni del Consiglio nazionale socialista del Nagaland (Nscn) hanno firmato un accordo di cessate il fuoco nel 2015, dopo ottanta cicli negoziali durati 18 anni. L’accordo viene prorogato di anno in anno mentre i colloqui di pace proseguono. Lo Stato è definito “area disturbata” e alle forze armate sono concessi poteri speciali, in base alla legge Armed Forces (Special Powers) Acts (Afspa), in particolare quello di effettuare arresti senza l’ordine dell’autorità giudiziaria. (Inn)