Russia: ministro Industria, Putin incontrerà rappresentanti imprese italiane ad inizio 2022

- Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà i rappresentanti delle imprese italiane in Russia all'inizio del 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria e del commercio russo, Denis Manturov, nel corso di una riunione odierna a Roma del Comitato imprenditoriale italo-russo. In precedenza l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, aveva affermato che l'incontro è in programma in formato di videoconferenza. (Rum)