Green pass: St, su trasporto scolastico intervenga Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel combinato disposto di norme e interventi non sempre comprensibili, si è venuto a creare il paradosso per il quale gli studenti sono esentati dal possesso del Green pass fino alla maggiore età, ma solo per l'accesso agli istituti". Lo affermano in una nota Francesco Artusa e Marco Perico, presidente e vicepresidente di Sistema trasporti. "Al contrario, la certificazione risulta ad oggi obbligatoria per il trasporto scolastico dai 12 anni in su. Oltre alla evidente contraddizione vi è un'oggettiva impossibilità di controlli poiché l'autista dovrebbe distinguere, ad esempio, tra ragazzini che vanno insieme alle scuole medie di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Vogliamo credere si tratti solo di una dimenticanza, un effetto collaterale imprevisto, ma indesiderato e ci rivolgiamo al Governo e in particolare ai ministri Roberto Speranza e Enrico Giovannini per un rapido ed efficace intervento risolutivo che consenta ai ragazzi e alle imprese un trasporto verso gli istituti sereno e in sicurezza". (Com)