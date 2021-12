Ue: Orlando, soddisfazione per proposte future della Commissione su caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà delle misure per affrontare il problema del caporalato su scala di Unione europea e di questo l'Italia è soddisfatta, essendo tra i firmatari di una lettera che chiedeva un simile intervento. Lo ha detto il ministro al Lavoro, Andrea Orlando, incontrando i giornalisti a margine dei lavoro del Consiglio Occupazione dell'Unione europea. "L'Italia è già intervenuta con un protocollo per contrastare il caporalato che non riguarda purtroppo solo l'agricoltura, ma anche settori tecnologicamente avanzati, come quello dei lavoratori intermediati da piattaforme. Ma questo non è sufficiente", ha spiegato il ministro. "Per questo, con altri Paesi europei, abbiamo scritto una lettera alla Commissione per sollecitare un'iniziativa a livello di Unione che disciplini queste categorie di lavoratori e proprio nei prossimi giorni la Commissione disporrà un pacchetto di interventi che affronterà questo tema", ha detto Orlando. "E noi non possiamo che essere soddisfatti di questa risposta che è tempestiva e ringraziare il commissario (europeo al Lavoro) Nicolas Schmit di questa particolare attenzione e sensibilità. Naturalmente integreremo con strumenti nazionali anche il percorso che si va definendo a livello europeo", ha specificato il ministro. (Beb)