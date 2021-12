© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'India hanno concordato piani "concreti ed in prospettiva" nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda idrocarburi ed energia nucleare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dell'incontro odierno con l'omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Nuova Delhi nell'ambito dei colloqui nel formato 2+2 con i rispettivi ministri della Difesa. (Rum)