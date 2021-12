Istat: Confcommercio, vendite al dettaglio meno vivaci dei mesi precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato sulle "vendite di ottobre, pur confermando il progressivo recupero della domanda, soprattutto per il non alimentare, segnala un’evoluzione meno vivace rispetto ai mesi precedenti". È il commento dell’Ufficio studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi che "vanno, comunque, letti con cautela, in considerazione del fatto che il confronto su base annua avviene tra periodi di fatto non paragonabili tra di loro". "Ad ottobre dello scorso anno - si legge in una nota - iniziava, infatti, un periodo di restrizioni che ha determinato moderate forme di accaparramento per alcuni beni alimentari e di prima necessità, e ridotto i consumi di parte del non alimentare. Allo stesso tempo il commercio elettronico registrava tassi di crescita superiori al 50 per cento. Per un assestamento delle dinamiche, e per comprendere meglio quali siano le modifiche strutturali nei comportamenti di spesa delle famiglie, occorreranno ancora alcuni mesi", conclude Confcommercio.(Com)