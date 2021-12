Energia: Gazprom, oltre il 20 per cento di gas immesso già prelevato da impianti stoccaggio europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23,4 per cento del gas iniettato nell'attuale stagione termica negli impianti di stoccaggio sotterranei (Ugs) europei è già stato prelevato al 4 dicembre. Lo ha affermato la compagnia energetica russa Gazprom, che oggi ha ospitato una riunione sulle modalità operative del sistema unificato di approvvigionamento del gas nel nord-ovest della Russia, travolto in questi giorni da un freddo anomalo. Inoltre Gazprom rileva come, sempre al 4 dicembre, gli impianti Ugs in Europa risultassero pieni al 66,78 per cento, con volumi di gas pari a poco più di 72 miliardi di metri cubici, circa 17 miliardi di metri cubici in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni per questa data. (Rum)