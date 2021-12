Spagna: ministero Interno, attive nel Paese circa 600 bande giovanili violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna sono attive circa 600 bande giovanili violente, di estrema destra e sinistra, oltre a quelle legate allo sport. É quanto emerge da un censimento realizzato dal ministero dell'Interno dal quale emerge che nell'ambito delle indagini su questi gruppi le forze di polizia hanno effettuato 117 arresti nel primo semestre di quest'anno. Come parte della strategia di lotta contro i crimini d'odio, il ministero guidato da Fernando Grande-Marlaska ha annunciato mesi fa che sta rivedendo il cosiddetto "Piano d'azione e coordinamento della polizia contro i gruppi giovanili organizzati e violenti" in vigore dal 2014. "Anche se l'attuale piano ha dato buoni risultati durante la sua validità è necessario adattarlo alle esigenze rivelate dalla pratica ottenuta", è stata la risposta del governo ad un'interrogazione parlamentare presentata dal partito indipendentista basco EH Bildu nel motivare la necessità di rivedere in parte il piano del 2014.(Spm)