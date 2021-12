© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 non potrà venire lanciato ufficialmente fino a quando non sarà ultimato il processo di certificazione. Lo ha affermato la portavoce del dicastero dell'Economia tedesco, Nina Marie Guttler. "Non ci troviamo attualmente in una situazione in cui il processo di certificazione è stato completato. Fino a che sarà così, il Nord Stream 2 non potrà divenire operativo", ha detto Guttler. (Geb)