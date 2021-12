Speciale energia: Lo Russo (Torino) su contributo solidarietà, governo sia unito nelle decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la questione del contributo di solidarietà sui redditi più alti “è importante in questo momento uscire compatti dalla vicenda governativa”. Lo ha detto il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Su questa questione specifica su cui ci sono visioni diverse, non possiamo permetterci in questo periodo pandemico una divisione nella maggioranza che compone il governo”. Io diffido da singole battaglie, le misure vanno viste nella loro interezza. Una politica seria deve guardare le cose nel loro complesso”, ha concluso il sindaco. (Rin)