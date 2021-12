Speciale energia: Descalzi (Eni), domanda molto elevata impone un investimento maggiore sull’offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase di ripartenza dopo la pandemia, con i consumi che riprendono, servono idee, tecnologie e soprattutto energia, che dobbiamo utilizzare e ripulire. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenendo alla convention “Il mondo nuovo” organizzata a Roma dalla Fondazione Guido Carli. “Anche nel nostro settore ci dovrà essere una maggiore collaborazione tra tecnologie, utilizzando tutte quelle che servono a ripartire senza avere una visione ideologica del comparto: si tratta di un tema cruciale perché la domanda in questo momento è altissima, come dimostrano i prezzi, ma non c’è offerta”, ha detto, sottolineando la necessità di investimenti ancora maggiori per diversificare l’offerta. Risorse, ha continuato, che “possono derivare dal Pnrr ma non solo da quello: serve un movimento ben più ampio”. (Rin)