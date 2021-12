Speciale energia: Descalzi (Eni), infrastrutture esistenti non possono sparire, serve transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture e le fonti energetiche esistenti non possono essere spazzate via in un secondo. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenendo alla convention “Il mondo nuovo” organizzata a Roma dalla Fondazione Guido Carli. “Dobbiamo riuscire, per il periodo della transizione, a convivere con la struttura attuale, decarbonizzando allo stesso tempo introducendo sempre nuove tecnologie”, ha detto, sottolineando la necessità di rinnovare l’offerta di energia puntando su fonti come le rinnovabili o l’idrogeno blu. “Dobbiamo essere pronti per il futuro pagando un prezzo nel presente: per questo abbiamo cercato di formare un’offerta senza pensare alla domanda, che viene fatta dal mercato”, ha concluso. (Rin)