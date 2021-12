Speciale energia: Cipro, Usa ribadiscono diritto di effettuare esplorazioni nella Zee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ribadiscono il loro sostegno al diritto delle autorità di Cipro di condurre esplorazioni di idrocarburi nella propria Zona economica esclusiva (Zee). E' quanto affermato da un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, dopo che le autorità di Nicosia hanno concesso in settimana una licenza esplorativa nel blocco 5 della Zee cipriota alla società statunitense Exxon Mobil ed alla qatariota Qatar Petroleum. "La politica degli Stati Uniti sulla Zee della Repubblica di Cipro è di lungo corso e non è cambiata", ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato nel rispondere alle critiche da parte della Turchia. Ankara ha accusato Nicosia di violare la sua piattaforma continentale, avendo concesso una licenza per l'esplorazione di idrocarburi alla società statunitense Exxon Mobil ed alla qatariota Qatar Petroleum. Una nota del ministero degli Esteri di Ankara ha precisato che la Turchia non permetterà di effettuare queste attività esplorative non autorizzate. Nella giornata del 2 dicembre il Consiglio dei ministri cipriota ha accordato una licenza per attività esplorative nel blocco 5 della Zona economica esclusiva di Cipro, a sud ovest dell'isola, alle società Exxon Mobil e Qatar Petroleum. "Una parte della licenza in oggetto viola la piattaforma continentale turca nel Mediterraneo orientale", si legge nella nota della diplomazia di Ankara, rimarcando che la Turchia intende continuare a difendere i diritti dei turco-ciprioti. (Res)