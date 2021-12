Covid: Orlando, continuare con misure di contrasto per evitare aumento precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna continuare a fronteggiare il virus con lo stesso passo avuto fino ad oggi, altrimenti il rischio è che la precarietà torni ad aumentare e che la ripresa sia piena di contraddizioni ed ingiustizie. Lo ha detto il ministro al Lavoro, Andrea Orlando, incontrando i giornalisti a margine dei lavoro del Consiglio Occupazione dell'Unione europea, rispondendo a una domanda sul cosiddetto super Green pass che entra oggi in vigore in Italia. "Penso, con molta franchezza, che sia incredibile che nel nostro Paese si sia aperta, anche tra le forze politiche, una discussione su questo punto perché ritengo che sia stata una scelta di assoluto buon senso che ci ha consentito di passare da una fase nella quale abbiamo rincorso il virus a una fase in cui abbiamo provato ad anticiparlo", ha spiegato il ministro. "Ed questa è la ragione per cui oggi ci troviamo in vantaggio rispetto agli altri Paesi europei. Credo che si debba continuare così, per spingere nella direzione della vaccinazione, per consentire di superare il Natale in condizioni diverse da quello precedente e per evitare nuove chiusure che in questo momento di ripresa rischiano di compromettere l'andamento economico", ha continuato Orlando. "Gran parte del ritorno dei posti di lavoro è segnato da posti a tempo determinato. Questo dà l'idea del fatto che le imprese tornano ad assumere, ma hanno molta incertezza rispetto al futuro. Se non siamo in grado di fronteggiare il virus con lo stesso passo che abbiamo seguito fino a qui il rischio è che la precarietà torni ad aumentare e che la ripresa sia piena di contraddizioni ed ingiustizie. Quindi tra la risposta alla pandemia, la ripresa economia e la coesione sociale, c'è un nesso molto forte, che credo fino a qui abbiamo affrontato positivamente e che dobbiamo continuare ad affrontare il questo modo", ha concluso il ministro. (Beb)