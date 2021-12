Ue: Sabatini (Abi), necessario un mercato bancario unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare le sfide della transizione digitale e sostenibile è necessario un mercato bancario unico europeo. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Associazione bancaria italiani (Abi), Giovanni Sabatini, nel corso dell'audizione alle commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Senato e Camera in merito all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. "Molto è stato fatto nell'ultimo decennio", ha proseguito Sabatini, che ha poi chiarito come manchi però ancora un'armonizzazione delle norme, in alcuni ambiti, che crea così disparità tra Paesi. Occorre "un'uniformità delle regole, affinché il settore bancario possa operare in Ue come in un'unica giurisdizione", ha aggiunto. (Rin)