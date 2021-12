Piemonte: l'assessore all'Innovazione, Torino può diventare capitale europea cloud e cyber security

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino può diventare la capitale europea nel settore cloud e cyber security. Lo ha affermato l'assessore all'Innovazione del Piemonte Matteo Marnati intervenuto all'Opening Future Day che si sta svolgendo alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "A breve presenteremo la nostra idea a riguardo. Sicuramente ci vorrà l'aiuto anche dei privati per renderla possibile - ha continuato Marnati -. Dobbiamo pensare che la transizione non finirà mai e quindi dobbiamo cavalcare questo tema. Noi intanto abbiamo finanziato un bando sui servizi cloud", ha concluso.(Rpi)