Camera: "I colori per la pace", da oggi mostra a vicolo Valdina

- "I colori per la pace - Da Sant'Anna di Stazzema alla Camera dei deputati" è il titolo della mostra allestita presso la sala del Cenacolo della Camera dei deputati, nel Complesso di vicolo Valdina, con ingresso in piazza di Campo Marzio 42. La mostra - esposizione internazionale di arte infantile - resta aperta al pubblico dal 6 al 17 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19). Lunedì 6 dicembre apertura dalle 14. Chiusura mercoledì 8 dicembre. Si può accedere solo con super green pass ed è obbligatorio l'uso della mascherina. Lo rende noto Montecitorio. (Com)