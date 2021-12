India-Russia: Lavrov, tentativi Usa di minare cooperazione su sistemi missilistici S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla fornitura all'India dei sistemi missilistici antiaerei S-400 da parte della Russia sta procedendo come previsto, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di minare la cooperazione tra Mosca e Nuova Delhi in questo campo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dell'incontro con l'omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Nuova Delhi nell'ambito dei colloqui nel formato 2+2 con i rispettivi ministri della Difesa. "L'accordo S-400 non è solo simbolico, ma anche di grande importanza pratica per garantire il potenziale di difesa dell'India", ha spiegato Lavrov, sottolineando come l'India è uno Stato sovrano e deciderà da sé quali armi acquistare, ricordando che le relazioni russo-indiane hanno il carattere speciale di un partenariato strategico privilegiato. Inoltre secondo Lavrov, la riunione della commissione intergovernativa sulla cooperazione tecnico-militare svoltasi questa mattina ha chiaramente dimostrato e confermato che "questa cooperazione è di interesse per entrambi i Paesi". (Rum)