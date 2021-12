Urbanistica: Trombetti-Stampete (Pd Campidoglio), riaprire uffici Pau in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre un anno e mezzo, a causa dell'emergenza Covid-19, gli uffici del Pau capitolino, il dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, sono chiusi al pubblico. In una nota il presidente Pd della commissione urbanistica di Roma, Yuri Trombetti, e il consigliere capitolino del Pd, Antonio Stampete, spiegano: "In questa fase, estremamente delicata, in cui lo sforzo della città e in più generale della nazione è tutto concentrato nel sostenere le attività economiche, riteniamo che gli uffici comunali che si occupano della programmazione del territorio non possano più restare chiusi al pubblico. Attivando quindi tutte le procedure e le precauzioni a tutela dei dipendenti del Pau riteniamo assolutamente necessaria la programmazione dei giorni di accesso al pubblico degli uffici. Considerata la complessità delle procedure che caratterizzano l'attività del dipartimento riteniamo che i rapporti con gli utenti, privati o aziende, non possono continuare ad essere espletati unicamente per via telematica". (segue) (Com)