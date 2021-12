Urbanistica: Trombetti-Stampete (Pd Campidoglio), riaprire uffici Pau in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Trombetti e Stampete, "proprio la particolarità delle istanze che vengono inoltrate presso il suddetto dipartimento necessitano spesso di chiarimenti e modifiche che non trovano il necessario riscontro a causa delle grandi difficoltà di comunicazione riscontrate. Abbiamo potuto constatare - chiariscono - che in questi mesi i tempi di attesa delle risposte dell'amministrazione comunale ai cittadini si sono notevolmente ampliati. Neanche l'Urp, ufficio fondamentale per le istanze e i chiarimenti da fornire ai cittadini può rimanere rimanere chiuso. Sollecitiamo quindi, nell'osservanza di tutte le misure sanitarie che caratterizzano questa fase emergenziale - concludono -, la riapertura degli uffici del Pau". (Com)