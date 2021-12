Covid: Parente (Iv), green pass misura di protezione per abbattere contagi ed evitare nuove chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi parte il super green pass per i luoghi chiusi, regole per l’accesso ai trasporti e obbligo per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori. Lo dice la presidente della commissione igiene e sanità a Palazzo Madama Annamaria Parente. "Sono misure per abbattere i contagi, proteggere noi stessi e gli altri ed evitare assolutamente nuove chiusure. Si avvicinano le feste di Natale e tutti noi abbiamo desiderio di incontrare i nostri cari. Rispettiamoci, vacciniamoci e usciremo dall’incubo Covid. Esprimo vicinanza al personale impiegato nei controlli e agli operatori sociosanitari da quasi due anni in prima linea", aggiunge. (Rin)