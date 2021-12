Milano: sabato ingresso gratuito al museo del '900 e al Pac per la “giornata del contemporaneo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la performance il tema della "Giornata del Contemporaneo", organizzata dall'Associazione dei musei d'arte contemporanea Italiani AmacI, che quest'anno cade sabato 11 dicembre. A questo appuntamento, che coinvolge molti musei in tutta Italia, Milano partecipa con iniziative speciali. Sabato 11 saranno infatti aperti al pubblico con ingresso gratuito il Museo del Novecento e il PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, che proporranno approfondimenti ed esperienze dal vivo e online sul tema, appunto, della performance. Il Museo del Novecento, in particolare, riproporrà sul suo sito www.museodelnovecento.org tre performance realizzate da Simone Forti, Adelita Husni-Bey e Paulina Olowska e presentate dal vivo in Sala Fontana nel 2017 e 2018 in collaborazione con Furla Series. Il Pac presenterà invece dal vivo la performance della fotografa e artista visiva Giulia Iacolutti "Dopamina. Uno studio visivo sugli ormoni dell'amore", un lavoro sulla gestualità dell'affetto, particolarmente legato a questo momento storico straordinario in cui il contatto è temuto e l'amore ideale è diventato un amore "a un metro di distanza". (Com)