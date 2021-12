Italia-Russia: ministro Manturov a “Nova”, solida partnership e importanti opportunità di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della presenza italiana in Russia, Manturov ha ribadito l’apprezzamento per “l’attività delle aziende italiane” e “il loro desiderio di espandere la cooperazione”. “Tra i più grandi progetti delle aziende italiane ci sono gli investimenti infrastrutturali dell’Anas, la produzione in loco di pneumatici per auto da parte di Pirelli, la costruzione di un pastificio da parte di Barilla, e altri. Il volume complessivo degli investimenti delle imprese italiane nell'economia russa è stimato in quasi 4 miliardi di euro”, ha spiegato. “Se parliamo di ‘punti di crescita’, in pratica ogni settore dell'economia russa oggi offre ampie prospettive per le attività delle aziende italiane. Detto questo, per noi ci sono certamente delle priorità: sosterremo iniziative per localizzare in Russia in primo luogo tecnologie innovative promettenti. Trasferimento di tecnologie, localizzazione di impianti di produzione e creazione di posti di lavoro altamente produttivi nel nostro paese - questo è ciò su cui poniamo l’accento. In cambio, offriamo personale specializzato, risorse, infrastrutture, un mercato di vendita e strumenti per sostenere i progetti in tutte le fasi: dal progetto alla R&S fino alla fornitura di servizi post-vendita”, ha aggiunto il ministro russo. Secondo Manturov, “condizioni stabili durature per gli investitori accompagnate da regimi operativi favorevoli, costituiscono il meccanismo chiave per attrarre denaro reale nell'economia russa. Una delle misure sistemiche che si stanno attuando in questa direzione è il contratto speciale d'investimento (SPIC). Abbiamo già concluso 45 contratti speciali di investimento con leader industriali, di cui 17 con partner europei. Il meccanismo funziona ora nel nuovo formato SPIC 2.0. In sostanza si tratta dello sviluppo e della localizzazione in Russia di nuove competenze tecnologiche. La priorità è data ai progetti che mirano a creare impianti di produzione ad alta tecnologia che realizzano prodotti industriali moderni e competitivi a livello globale”. (segue) (Res)