Italia-Russia: ministro Manturov a “Nova”, solida partnership e importanti opportunità di cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro russo entra poi nel dettaglio sulle opportunità di sviluppare delle competenze congiunte. “I vantaggi che i contratti speciali d'investimento offrono sono: agevolazioni fiscali, accesso agli incentivi industriali e regionali e partecipazione agli appalti pubblici. Per inciso, uno dei primi contratti speciali d'investimento 2.0 (per la produzione di piccoli trattori) è stato firmato "ai margini" della fiera Innoprom con la Repubblica di Ciuvasha e la Volzhsky Combajnovyj Zavod, che fa parte del Consorzio ‘Traktornye zavody’. L'italiana SAME Deutz-Fahr, uno dei principali produttori mondiali di macchine agricole, sarà il partner tecnologico dell'azienda russa. Il progetto porterà alla creazione di una produzione profondamente radicata di trattori moderni, che dovrà eseguire in Russia le operazioni tecnologiche necessarie alla fabbricazione di motori, trasmissioni e assi”, ha proseguito. “È evidente che, nonostante il contesto politico non sempre favorevole, i nostri colleghi stranieri considerano la Russia un partner affidabile dalle incoraggianti prospettive. E noi, da parte nostra, siamo sempre aperti al dialogo diretto e basato sulla fiducia. Un altro esempio recente e attuale: il 5 giugno, la società mista russo-italiana ‘Piastrella’, che opera in Russia dal 2000, ha lanciato una nuova linea per la produzione di piastrelle in grès porcellanato nella regione di Sverdlovsk. Quindi la politica è la politica, la congiuntura è la congiuntura, ma il business ‘voterà’ sempre con investimenti a favore di una cooperazione tecnologica ed economica reciprocamente vantaggiosa”, ha affermato Manturov. (segue) (Res)