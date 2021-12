Italia-Russia: ministro Manturov a “Nova”, solida partnership e importanti opportunità di cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale russo-italiano ha raggiunto gli indici più alti nel 2013 superando la quota di 40 miliardi di euro. Il ministro russo si è detto convinto che si possa tornare a toccare questo picco. “Sono certo che abbiamo tutte le possibilità per tornare a quei volumi commerciali e imboccare un percorso di crescita stabile. Per fare questo, dobbiamo rispondere rapidamente alle sfide di oggi e cercare nuovi punti di crescita, per esempio, nella sfera digitale. In primo luogo, mi riferisco a Internet delle cose, alle fabbriche intelligenti, ai gemelli digitali e all'intelligenza artificiale. Il nostro paese ha forti competenze nella lotta al traffico illecito di prodotti industriali e un sistema ben sviluppato di etichettatura digitale dei prodotti, e siamo pronti a condividere la nostra esperienza con l'Italia. C'è anche un grande potenziale di dialogo nell’industria tradizionale. Per esempio, nella costruzione di aerei e navi, nella metallurgia e nell'ingegneria meccanica”, ha detto Manturov che poi enuncia le cifre attuali dell’interscambio, basandosi sui dati russi. “La dinamica che stiamo vedendo è la seguente: nei primi nove mesi del 2021 abbiamo registrato un fatturato di 17 miliardi di euro. L'aumento rispetto alla stessa cifra dell'anno precedente è significativo: 43 per cento. La Repubblica italiana è all'ottavo posto tra tutti i partner commerciali della Russia. Per molto tempo è stata al quinto posto, ma le restrizioni legate al Covid possono qui aver avuto un impatto negativo”, ha spiegato il ministro, ricordando che “un volume significativo delle esportazioni russe verso l'Italia riguarda finora gli idrocarburi: l'Italia è il terzo acquirente di gas russo nel mondo. Altre importanti esportazioni russe includono metalli ferrosi e non ferrosi, tra cui alluminio e palladio, prodotti agricoli, l'industria chimica e l'industria del legname, e miriamo ad espandere la nomenclatura dei beni forniti dalla Russia. Dall’Italia si importano in misura massiccia attrezzature industriali, macchinari, prodotti farmaceutici e chimici, vino, abbigliamento e calzature”. (segue) (Res)