Italia-Russia: ministro Manturov a “Nova”, solida partnership e importanti opportunità di cooperazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle tecnologie Fer (Fonti energia rinnovabile), Manturov ha ricordato che “dal 2013 è in atto in Russia un corrispettivo programma di sostegno che ha portato alla creazione di una nuova industria di circa 1,6 GW di apparecchiature di generazione per impianti Fer ogni anno”. “Il governo della Federazione Russa ha ora approvato un programma di sostegno alle energie rinnovabili fino al 2035 per un importo di 360 miliardi di rubli (ai prezzi del 2021). L'attuazione del programma aumenterà la produzione di attrezzature per l'energia solare ed eolica del 70 per cento, il che porterà la capacità del settore industriale delle Fer a 2,57 GW di produzione di attrezzature ogni anno”, ha proseguito. “Ad oggi nell'ambito del programma di sostegno sono già stati costruiti più di 3,2 GW di capacità energetica da Fer; entro il 2025 questa cifra raggiungerà 6,2 GW, ed entro il 2035, 14 GW”, ha detto Manturov, confermando l’impegno russo in questo comparto. “Da parte nostra, accogliamo con favore qualsiasi iniziativa per implementare congiuntamente entrambi i progetti nel campo della costruzione di impianti di generazione di FER e della produzione di attrezzature”, ha concluso il ministro del Commercio e dell’Industria russo. (Res)