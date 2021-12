Valle d'Aosta: approvata copertura finanziaria interventi urgenti ripristino del territorio da valanghe e crolli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sempre più spesso ci troviamo a intervenire con urgenza per ripristinare i danni da dissesto idrogeologico, determinato dai cambiamenti climatici in atto, che vanno dalla caduta di massi alla tracimazione di torrenti, sino alle valanghe e ai crolli di blocchi di ghiaccio. Diviene sempre più prioritario investire impegno e risorse per garantire la protezione dei centri abitati e il transito in massima sicurezza sulle arterie delle vallate laterali”. Ha commentato l’Assessore delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio della Valle d'Aosta Carlo Marzi che ha approvato il prelievo da fondo di riserva per la copertura di interventi realizzati in regime di somma urgenza. "La copertura finanziaria - ha proseguito la nota regionale - riguarda interventi urgenti e indifferibili in somma urgenza su cantieri già avviati per una spesa complessiva di 488.650,86 euro, tra i quali, in particolare, sono ricompresi: lavori di taglio vegetazione, disgaggio, posa di rivestimento e barriera paramassi, al km 14+900 della s.r 45, nel Comune di Brusson, per circa 159.000 euro; la sistemazione idraulica del torrente Valeille, in Località Lillaz, nel Comune di Cogne, per un importo di circa 78.500 euro; il ripristino della funzionalità di barriere paravalanghe nel bacino di Lavancher, nel Comune di Morgex, per un costo d’intervento di circa 120.000 euro; opere a monte della s.r. 24, in Località Chanavey, nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame, a protezione di di valanghe e crolli di massi e ghiaccio, per un costo complessivo di circa 100.000 euro; disgaggio e consolidamento del pendio a monte del km 2+900 della s.r. 24, nel Comune di Rhêmes-Saint-Georges, per un costo complessivo dei lavori di circa 82.000 euro".(ren)